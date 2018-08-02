جامعة الملك سعود : وظائف إدارية شاغرة للرجال بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، اليوم الخميس، عن توافر وظيفتين إداريتين للرجال تحت مسمى ” مُحرر، مُنسق الندوات والمؤتمرات ” ، للعمل بالرياض.

وأوضحت ” الجامعة ” ، أن الوظائف المتاحة على مسمى ” مُحرر : درجة البكالوريوس في اللغة العربية أو الصحافة، خبرة عملية ثلاث سنوات في قراءة النصوص، وتدقيق الأخطاء النحوية أو المطبعية أو اللغوية، مُنسق الندوات والمؤتمرات : درجة البكالوريوس في الدراسات التجارية أو إدارة الأعمال أو الإدارة العامة، خبرة خمس سنوات عمل في مستشفى أو بيئة تجارية أو تعليمية.

وأشارت ” الجامعة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة اشتراطات الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من خلال الرابط الأتي هنـــا..