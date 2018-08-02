مواطن يشتكي قلة الدعم من حساب المواطن لعائلة من 12 فردا .. والبرنامج يرد

علي القحطاني (صدى):

علق برنامج حساب المواطن على استفسار مغرد بشأن آلية حساب قيمة الدعم لعائلة مكونة من 12 فردا، مؤكدا إنه يحصل على 1986 ريالاً فقط.

وكان المواطن قد غرد عبر حساب خدمة العملاء في ” تويتر ” ، قائلا : ” عائلة الوالد مكونة من 12 فرداً وعدد المنازل 3 يعني 3 عدادات، وآخرتها 1986 ريالاً، بينما واحد من إخواني فقط يتسلَّم حافزاً بـ 2000 ريال “.

وتفاعل حساب المواطن بتغريدة تضمنت: ” يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية ” .