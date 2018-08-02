الذكرى 91 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني

محمد السعران(صدى):

بمناسبة الذكرى الـ91 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، التي تصادف الأول من أغسطس، أقامت السفارة الصينية في المملكة العربية السعودية، حفل استقبال في فندق كراون بلازا قصر الرياض، للإحتفال بهذه المناسبة، وكان في استقبال الحضور السفير الصيني (لي – هو شين)، والملحق العسكري الصيني (لين – لي).

وقد ضم الحفل العديد من الحضور، ووفد حكومي سعودي رفيع المستوى، إلى جانب عدداً من السفراء والملحقيين العسكريين في السفارات، وكذلك نخبة من الإعلاميين ووجهاء المجتمع.

يذكر أن لجيش التحرير الشعبي الصيني مسيرة طويلة منذ ميلاده خلال فترة الانتفاضة المسلحة التي اندلعت في مدينة نانتشانغ في أول أغسطس من العام 1927، حيث كان عدده وقتها لا يتجاوز العشرين ألف جندي. وبعد 91 عاماً على ذلك، يفتخر جيش التحرير الشعبي الصيني بتعداده الجديد الذي جعل منه أكبر قوة عسكرية عالمية.