شاب وفتاة يوثقان انتحارهم بالقفز أمام القطار

طوكيو(صدى):

أقدم شاب وفتاة يابانيان الجنسية على تصوير عملية انتحارهما، في بث مباشر على الهواء، وذلك بالقفز أمام القطار.

نشرت وسائل إعلام بريطانية، عن حادثة إنتحار غريبة من نوعها حيث قام شاب وفتاة بعمر العشرين بالقفز أمام القطار، في ولاية هوكايدو في اليابان، والغريب أنهما صورًا لحظة الانتحار على الإنترنت، ليرى العالم لحظة موتهما بهذه الطريقة البشعة.

وقال ” سائق القطار ” : إنه شاهد الإثنين وهما على وشك القفز أمام القطار في محطة نايبو في سابورو، ولكن لم أستطع التصرف والوقوف لإنقاذ حياتهما “.

وأكدت ” الشرطة اليابانية ” ، أن التقرير الأولي أفاد بالعثور على هاتف ذكي، إلتقطت الكاميرا الخاصة به لقطات الانتحار لحظة بلحظة، ولم يعرف حتى الآن سبب الانتحار.