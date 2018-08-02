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تفاصيل جديدة حول السعودي قاتل شقيقه وصديقه بالكويت

تفاصيل جديدة حول السعودي قاتل شقيقه وصديقه بالكويت
علي القحطاني (صدى):

كشف المواطن السعودي المتهم بقتل شقيقه وصديقه بالكويت عن تفاصيل جديدة حول جريمته.

 

وأوضح المتهم أنه أقبل على قتل صديقه وشقيقه ، بإطلاق 15 طلقة اتجاههما ، داخل ديوانية أحد المنازل بمنطقة علي صباح السالم ؛ تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة .

 

وفي التفاصيل أقر المتهم صاحب الـ 37 عامًا، عقب القبض عليه بأنه كان يحتفظ بسلاح ناري ” كلاشينكوف ” ، وبعد أن أطلق الرصاص على صديقه وشقيقه وتأكد من وفاتهما اتجه لمنفذ ” النويصيب ” ؛ للفرار ولكنه فشل بعد أن تم منعه؛ بسبب دين .

 

وبعد القبض عليه اعترف المتهم بجريمته ودل على مكان سلاح الجريمة والجثتين، ووجهت إليه النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة لحيازة سلاح دون ترخيص.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1818 ] نشر منذ 41 دقيقة

الله لا يوفقه

[ عدد التعليقات: 1030 ] نشر منذ 41 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

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