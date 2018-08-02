تفاصيل جديدة حول السعودي قاتل شقيقه وصديقه بالكويت

علي القحطاني (صدى):

كشف المواطن السعودي المتهم بقتل شقيقه وصديقه بالكويت عن تفاصيل جديدة حول جريمته.

وأوضح المتهم أنه أقبل على قتل صديقه وشقيقه ، بإطلاق 15 طلقة اتجاههما ، داخل ديوانية أحد المنازل بمنطقة علي صباح السالم ؛ تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة .

وفي التفاصيل أقر المتهم صاحب الـ 37 عامًا، عقب القبض عليه بأنه كان يحتفظ بسلاح ناري ” كلاشينكوف ” ، وبعد أن أطلق الرصاص على صديقه وشقيقه وتأكد من وفاتهما اتجه لمنفذ ” النويصيب ” ؛ للفرار ولكنه فشل بعد أن تم منعه؛ بسبب دين .

وبعد القبض عليه اعترف المتهم بجريمته ودل على مكان سلاح الجريمة والجثتين، ووجهت إليه النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة لحيازة سلاح دون ترخيص.