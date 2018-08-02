رئيس بلدية رجال ألمع يهنئ ” الحميدي ” و ” بن لبدة “

محمد السعران(صدى):

رفع الأستاذ ” سعيد بن علي آل حافظ ” رئيس بلدية محافظة رجال ألمع التهاني والتبريكات للدكتور ” وليد بن محمد بن عقلة الحميدي ” ، بعد صدور قرار بتعيينه في وظيفة “ أمين منطقة عسير ” بالمرتبة الخامسة عشرة ، وكذلك للأستاذ ” محمد بن ناصر بن لبدة ” ، بعد صدور قرار بتعيينه محافظًا لمحايل عسير بالمرتبة الخامسة عشرة .

وتمنى ” آل حافظ ” التوفيق والسداد للدكتور الحميدي والأستاذ محمد بن لبدة فيما وكل إليهما من مهام ، مؤكداً أنهما على قدر المسؤولية وأنهما أهل لها ، سائلاً الله تعالى أن يجعلهما خير خلف لخير سلف وأن يقدر الخير على يديهما لأبناء عسير خاصة ولأبناء المملكة عامة .