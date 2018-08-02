مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير يهنئ ” بن لبدة ” و ” الحميدي “

محمد السعران(صدى):

هنأ مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس ” مطلق بن الأسمر الشراري ” الأستاذ ” محمد بن ناصر بن لبدة ” بمناسبة صدور قرار بتعيينه محافظًا لمحايل عسير بالمرتبة الخامسة عشرة .

وأكد ” الشراري ” أنه أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منسوبي فرع وزارة النقل بمنطقة عسير يتمنون التوفيق لـ ” بن لبدة ” ، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وفق توجيهات سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه حفظهما الله.

كما هنأ “الشراري ” الدكتور ” وليد بن محمد بن عقلة الحميدي “، بمناسبة تعيينه أميناً لمنطقة عسير بالمرتبة الخامسة عشرة.

ونقل “الشراري ” تهنئة منسوبي الفرع لسعادته على تعيينه وتمنياتهم له بالتوفيق وأن يعينه الله ويسدده بما يحقق الآمال والطموحات التي ينتظرها أبناء منطقة عسير وفق توجيهات سمو أمير المنطقة ونائبه حفظهما الله .