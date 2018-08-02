اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب تمدد فترة التسجيل الأولى للاعبي الأندية

واس(صدى):

مددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم، فترة التسجيل الأولى للاعبي الأندية المشاركة حتى نهاية يوم الـ 16 من شهر أغسطس 2018 الجاري، بحيث لا تقل القائمة الأولية عن 22 لاعباً منهم 3 حراس مرمى، ويمكن تسجيل 5 لاعبين غير مواطنين منهم حارس مرمى بحيث لا تتجاوز القائمة النهائية لفترتي التسجيل عن 30 لاعباً.

وأكدت اللجنة أنه يتوجب على الأندية التي تقام مبارياتها قبل تاريخ 16 / 8 / 2018 القيام بالتسجيل قبل أربعة أيام من تاريخ إقامة المباراة .