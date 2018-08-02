أبناء إنسان يقضون أوقاتا ممتعة في مدينة أبها

محمد السعران(صدى):

شارك أكثر من 100 ابن من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض(إنسان) في رحلة سياحية إلى مدينة أبها برفقة عدد من المشرفين ، وانطلقت الرحلة تحت شعار( سياحتنا في أبها أحلى) وتستمر لمدة 8 أيام ، ولدى وصول الأبناء إلى مقر إقامتهم في بيوت الشباب، قاموا بجولة على أنحاء المدينة يرافقهم مشرف من قبل الهيئة العامة السياحة والتراث الوطني، للتعرف على معالمها وآثارها التاريخية والقرى التراثية، والأسواق الشعبية، وستتضمن الرحلة التنقل بواسطة الباص السياحي بين المتنزهات الطبيعية، حيث سيقوم الأبناء بزيارة إلى متنزه السودة والحبلة ومتنزه دلغان وغيرها ، وزيارة إلى بعض الجهات الرسمية. كما سيتخلل الرحلة مسابقات ثقافية وتوعوية ، ومجموعة من الفعاليات الشيقة والترفيهية.

وتأتي هذه الرحلة ضمن مهرجان إنسان الصيفي لعام 2018 الذي تنظمه الجمعية سنويا لأبنائها ويستمر إلى نهاية الإجازة الصيفية ويهدف إلى شغل أوقات الفراغ لدى الأبناء، والاستفادة من البرامج الترفيهية والتربوية التي تنظّمها الجمعية خلال فترة المهرجان. ويتخلله العديد من الأنشطة والبرامج المتنوّعة، ومن ضمنها الرحلات السياحية، حيث يتعرّف الأبناء على ما تزخر به المملكة من معالم حضارية، ومواقع أثرية وعمرانية، إضافة إلى رحلات لأداء العمرة، وتنظيم الأيام المفتوحة، كالزيارات للمراكز الترفيهية، والمجمعات التجارية، وإقامة الملتقيات الأسرية، وجلسات السمر.

وكذلك التنسيق لزيارة مراكز الأحياء و الجمعيات الخيرية. كما يتضمن المهرجان إقامة أولمبياد إنسان الرياضية، بمختلف الألعاب البدنية والذهنية التي تعمل على تنمية مهارات الأبناء واكتشاف مواهبهم، وإجراء المسابقات لإذكاء روح التنافس بين الأبناء. إضافة إلى الدورات التدريبية والتطويرية، وبرامج في تطوير الذات والتفكير الإبداعي وأخرى لإكساب الأبناء مهارات المعرفة في مختلف المجالات.