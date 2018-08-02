نائب وزير الصحة يتفقد المرافق الصحية بمحافظة جدة

جدة(صدى):

قام معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الأستاذ حمد بن محمد الضويلع اليوم, بزيارة تفقدية لعدد من المرافق الصحية بمحافظة جدة، وذلك استمراراً للجولات التفقدية التي قام بها أمس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية تلك المرافق والمنشآت الصحية ومدى استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1439هـ، يرافقه عدد من القيادات الصحية بالوزارة وصحة جدة .

وتأتي الزيارة, بهدف التأكد من الجاهزية الدائمة لمرافق الصحة في جدة، والاطمئنان على تكامل الخدمات الصحية، وسير العمل عن كثب في المواقع التي تقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام و توفير جميع الاحتياجات والمستلزمات الطبية والبشرية لتيسير أداء نسكهم .

واستهل معاليه جولته التفقدية بزيارة مركز المراقبة الصحية في مركز المراقبة الصحية بمدينة حجاج مطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث أطلع على الاستعدادات التي اتخذها المركز لخدمة الحجاج لهذا العام، واستمع إلى شرح تفصيلي عن الأقسام الموجودة بالمركز والخدمات التي تقدمها لتطبيق الاشتراطات الصحية المبلغة من قبل الوزارة، كما قام بزيارة احدى صالات القدوم للحجاج بالمدينة و استمع إلى شرح تفصيلي عن التحديات التي تواجههم في منع وفادة الأمراض المعدية إلى المملكة، بعد ذلك توجه إلى زيارة الصالة الخاصة بمبادرة طريق مكة، حيث اطلع على العيادة التي تم تجهيزها داخل الصالة لخدمة الحجاج القادمين من خلال تقديم الخدمات العلاجية، واستمع كذلك إلى شرح عن الصالة والخدمات التي تقدم للحجاج من قبل المسؤولين في الصالة .

بعد ذلك توجه معالي النائب إلى مستشفى شرق جدة يرافقه عدد من القيادات الصحية للتأكد من جاهزية الخدمات الصحية والطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام و الزوار، حيث قام بزيارة المبنى الإداري واطلع على الإدارات الموجودة بداخله بدءاً من إدارة الموارد البشرية مروراً بإدارة الطب المنزلي وأخيراً إدارة الطوارئ والأزمات .

عقب الجولة, عقد نائب وزير الصحة للشؤون الصحية, اجتماعاً مع مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة والقيادات الصحية بالمستشفى اطلع من خلاله على أداء المستشفى خلال الفترة الماضية ، حيث قدم مدير المستشفى شرحاً مفصلاً عن آلية العمل الحالية والمستقبلية والمؤشرات الحالية التي تعكس العمل الحالي، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية للأسرة داخل المستشفى وتقديم الخدمة على أكمل وجه .

وفي ختام الجولة, التقى معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية, بمنسوبي المستشفى حيث استمع لملاحظاتهم وبعض المقترحات التي طرحت خلال اللقاء، كما حثهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة المرضى والمستفيدين وزوار الحرمين الشريفين للارتقاء بالخدمات الصحية .