البحث جاري عن بديل رونالدو.. ولم يبقى سوى هازارد أمام الريال

طلال الغامدي(صدى):

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني، البحث عن بديل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل انطلاق الموسم المقبل.

وبعد الرفض القاطع الذي حصل عليه الريال من ناديي ليفربول وتوتنهام حول التعاقد مع محمد صلاح وهاري كين، باتت الأمال منعقدة على البلجيكي هازارد نجم تشيلسي.

وقالت صحيفة El Pais الإسبانية أن اللاعب البلجيكي حث إدارة الريال بعدم الضغط على الفريق اللندني لتدبير وسيلة للخروج الآمن من تشيلسي؛ لذلك قررت إدارة ريال مدريد تهدئة المفاوضات، وتأجيل التعاقد مع إدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي بعد تحذيرات اللاعب.

وتحاول الإدارة مسارعة الزمن؛ لتلبية مطالب جولين لوبيتيغي المدير الفني الجديد للفريق الذي طلب التعاقد مع مهاجم في أسرع وقت ممكن.

يجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من غلق باب القيد بالبريميرليغ في التاسع من أغسطس يستطيع النجم البلجيكي الخروج من تشيلسي إلى الدوري الإسباني، ولكن يُصعب على إدارة البلوز إيجاد بديل لإيدين هازارد.