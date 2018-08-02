بالفيديو.. ضبط شحنة مخدرات كبيرة قادمة للحوثيين من لبنان في مأرب

فهمي محمد(صدى):

تمكنت أجهزة الأمن في مدينة مأرب اليمنية من ضبط شحنة مخدرات كبيرة قادمة من لبنان كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية التابعة لإيران في صنعاء.

وأظهر مقطع فيديو عملية ضبط شحنة المخدرات والتي كانت في طريقها إلى الحوثيين للسيطرة عليهم والزج بهم في جبهات القتال .

وكشفت التحقيقات الأولية أن شحنة المخدرات قادمة من لبنان وكانت مغلقة على شكل “قهوة”،وقد أرسلتها إيران الميليشيات الحوثية لغسل أدمغة عناصرهم .