بالفيديو.. ضبط شحنة مخدرات كبيرة قادمة للحوثيين من لبنان في مأرب
تمكنت أجهزة الأمن في مدينة مأرب اليمنية من ضبط شحنة مخدرات كبيرة قادمة من لبنان كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية التابعة لإيران في صنعاء.
وأظهر مقطع فيديو عملية ضبط شحنة المخدرات والتي كانت في طريقها إلى الحوثيين للسيطرة عليهم والزج بهم في جبهات القتال .
وكشفت التحقيقات الأولية أن شحنة المخدرات قادمة من لبنان وكانت مغلقة على شكل “قهوة”،وقد أرسلتها إيران الميليشيات الحوثية لغسل أدمغة عناصرهم .
فهد[ عدد التعليقات: 1818 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لا يوفقهم
فيصل[ عدد التعليقات: 1338 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 1 ساعة
شكلهم يعطوها المجدين حتى يسيطروا عليهم سيطره كامله يارب اهل اليمن في حمايتك منهم