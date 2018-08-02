مطار المؤسس يرد على شكوى حول تأخر نزول الركاب من طائرة

نايف السالم(صدى):

اشتكى أحد المواطنين إلى إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، من عدم وجود موظف أرضي يعطي تصريح فتح الباب لطائرة، ما تسبب في حبسهم داخل الطائرة.

وذكر المواطن في رسالته إلى إدارة المطار عبر موقع ” تويتر ” : ” في طيارة بعد وصول رحلة رقم 144 إلى جدة وذلك لعدم وجود موظف أرضي لإعطاء تصريح فتح الباب ” .

وردَّت إدارة الحساب قائلة : ” اهلًا بك، سوف يتم إرسال ملاحظتكم الى الناقل الجوي ونعتذر عن ذلك.. شكرا لكم ” .