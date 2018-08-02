بالصور.. شاب لجأ لتكبير شفتيه وكانت النهاية مروعة

أميرة خالد(صدى):

باتت عمليات التجميل بمثابة هوس ضرب عقول النساء والرجال ، على الرغم من الضرر الناجم عنها.

وفي هذا السياق اندفع شاب يدعى ” جيمس هولت ” ، نحو إجراء حقن للشفاه بالفيلر؛ لأنه يحب مظهر شفاهه الرفيعة.

وبدأ الأمر وهو في الـ 16 من عمره؛ حيث أنفق هولت ما يصل إلى 14 ألف جنيه إسترليني حتى تبدو شفاهه مثل شفتيّ كايلي جينر، وحتى وقت قريب، حرص على حقن شفتيه كل شهرين أو 3.

ولكن أصبح الأمر سيئًا حيث أصبحت شفتا جيمس منتفختين للغاية لدرجة أنهما بدأتا التسريب، كما أُصيب بعدة كدمات نتيجة العدد الهائل من جلسات الفيلر التي خضع لها.

ورغم ذلك قرر هولت عدم التخلي عن الفيلر وعمليات التجميل، وكشف عن خططه لإجراء المزيد في المستقبل، موضحًا أنه معجب بما يحظى به من اهتمام، وقال: ” لا اريد أن يبدو شكلي مملًا وعاديًا ” .

كما خضع جيمس لعمليتي تجميل لأنفه وأخرى لتكبير مؤخرته، بالإضافة إلى ذلك، حقن فيلر في وجنتيه، وكان رده بشأن هوسه بعمليات التجميل: ” لم أكن راضيًا أو سعيدًا بشأن وجهي وجسدي، فأنا اشعر بالراحة أكثر بمظهري المزيف ” .