حساب المواطن يتفاعل مع شكوى مستفيد يتلقى دعم 300 ريال وفاتورة الكهرباء 800

علي القحطاني (صدى):

تفاعل حساب المواطن مع مستفيد يشكو من تلقي دعم بـ300 ريال ، بينما تبلغ فاتورة الكهرباء 800 ريال غير البنزين والمياه.

وقال المواطن خلال شكواه عبر الحساب الرسمي للبرنامج في تويتر : ” دعم بـ300 ريال والكهرباء فاتورتها بـ800 ريال غير البنزين والمويه ” .

ورد الحساب الرسمي للبرنامج على شكوى المواطن قائلا: ” منذ انطلاق البرنامج، يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها؛ بناءً على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف، بالإضافة إلى فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية ” .