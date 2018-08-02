بالصور.. انقاذ حاج سبعيني إثر تعرضه لأزمة تنفسية
تعرض حاج سبعيني، اليوم الخميس، إلى أزمة صحية؛ سقط على إثرها بعد شعوره بصعوبة في التنفس.
وفي التفاصيل أوضحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن أبطال صحة المدينة المنورة باشروا الواقعة؛ وبالكشف على السبعيني تبين وجود التهاب رئوي ونقص في نسبة الأكسجين في الدم.
وتم إسعاف الحاج على الفور، ونقله إلى مستشفى الميقات وحالته مستقرة.
فهد[ عدد التعليقات: 1818 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على سلامتك
نوير[ عدد التعليقات: 1030 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيكم الف عافية