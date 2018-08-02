بالصور.. انقاذ حاج سبعيني إثر تعرضه لأزمة تنفسية

نايف السالم(صدى):

تعرض حاج سبعيني، اليوم الخميس، إلى أزمة صحية؛ سقط على إثرها بعد شعوره بصعوبة في التنفس.

وفي التفاصيل أوضحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن أبطال صحة المدينة المنورة باشروا الواقعة؛ وبالكشف على السبعيني تبين وجود التهاب رئوي ونقص في نسبة الأكسجين في الدم.

وتم إسعاف الحاج على الفور، ونقله إلى مستشفى الميقات وحالته مستقرة.