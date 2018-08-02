” الجوازات ” تعلق على أنباء تجديد هوية زائر للعوائل اليمنية

نايف السالم(صدى):

نفت المديرية العامة للجوازات، ما تم تداوله بشأن إمكانية تجديد هوية زائر للعوائل اليمنية.

جاء ذلك خلال ردها على تساؤل تضمن : ” هوية زائر عوائل فيه تجديد ” ، حيث أكدت انه في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

ووجهت الجوازات بضرورة الحرص على متابعة الأخبار الخاصة بالمديرية من مصادرها الرسمية؛ وذلك عبر القناة الرسمية، وذلك تجنباً للشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة.