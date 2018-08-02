بلدية الشوقية بمكة المكرمة تنفذ حملة على باعة اللحوم الجائلين بمنطقة سوق الأغنام

مكة المكرمة(صدى):

نفذت بلدية الشوقية بمكة المكرمة بالتعاون مع إدارتي البحث الجنائي والضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة اليوم, حملة على باعة اللحوم الجائلين بمنطقة سوق الأغنام بالكعكية ومسلخ المنطقة.

وجرى خلال الحملة ضبط 10 أشخاص من العمالة المخالفين منهم 8 يقومون ببيع اللحوم المجهولة المصدر بالشوارع المحيطة بسوق الأغنام, حيث اتضح قيامهم بتخزين اللحوم والكبد الظاهر عليها علامات الفساد داخل السكن, إضافة إلى ضبط موقع سكني به عدد 7 فيرزرات وثلاجات تحفظ بها اللحوم غير الصالحة للاستهلاك, كما جرى طُلب حضور مندوب إدارة المسالخ للوقوف المشترك, وتم مصادرة الفريزرات وإتلاف جميع اللحوم والكبد التي تقدر بـ 2300 كيلو, فيما سُلم جميع المخالفين للبحث الجنائي بحكم الاختصاص وإعداد محضر بالوضع لحين مخاطبة إدارة المسالخ لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على مستثمر المسلخ.