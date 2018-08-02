زوج يربح قرابة 9 مليون دولار من خيانة زوجته

واشنطن(صدى):

تمكن رجل أعمال أميركي يدعى ” كيث كينغ ” مدير معارض ” BMX ” الشهيرة بولاية نورث كارولينا الأميركية، من كسب مبلغ 8.8 مليون دولار أميركي، بعد أن اشتكى زوجته أنّها تخونه باستمرار مع عشيقها.

قال ” الزوج ” ، إنّ زوجته كانت تلتقي بعشيقها كلّ ما غادر هو المدينة، بعد زواج دام أكثر من 33 عامًا، ومشيرًا إلى أن العلاقة كانت مثالية مع زوجته وذلك قبيل ” دخول العشيق، فرانسيسكو هوزار، إلى حياتهما الزوجية وتدمير كلّ شيء بينهما “.

وأضاف ” كينغ ” ، أن زوجته خانته لأوّل مرة في عام 2015، بعد العثور على مقاطع صوتية مسجّلة على هاتفها المحمول، وعندها، قام كيث بالاتصال مع العشيق وإبلاغه بضرورة الابتعاد عن زوجته.

وأكمل ” كينغ ” ، أنه بعد مضي أشهر، اكتشف الرجل أنّ العلاقة لم تنتهِ كما تراءى له، بل استمرت سرًا بين الزوجة والعشيق، وعندما تركت الزوجة المنزل وانتقلت للعيش في منطقة أخرى.

وصدم ” كيث ” ، عند قيامه بأول زيارة إلى شقتها الجديدة، ليكتشف أن العشيق متواجد هنالك أيضًا، وانتشر مقطع فيديو يوثق لحظات المواجهة بين الزوج والعشيق، عند إلتقائهما على باب الشقة الجديدة للزوجة.

وتعد ولاية ” نورث كارولينا ” واحدة من 6 ولايات أميركية، تسمح للزوج ” المهجور” بمقاضاة الطرف الآخر، في حال ثبت وجود عامل يؤثّر على المودّة السائدة بينهما.