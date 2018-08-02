اليمن.. بدء إجراءات الاستفادة من وديعة المملكة المقدرة بملياري دولار

فهمي محمد(صدى):

لعبت وديعة المملكة المقدمة للبنك المركزي اليمني المقدرة بملياري دولار دورًا بارزًا في دعم الاقتصاد اليمني، واستفاد منها اليمن في تنمية اقتصاده.

ويرى اقتصاديون أن إجراءات التي اتخذها البنك المركزي جاءت في الوقت المناسب لتعزيز استقرار الريال وتمثلت بقيام البنك بسحب الدفعة الاولي من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الأساسية مبلغ وقدره 20مليون و428الف دولار.

كما أقر البنك الموافقة على إصدار شهادات ايداع للبنوك التجارية بنسبة فائدة 17 %، كما أصدر سندات حكومية بنسبة فائدة 12% ولفترات مختلفة من سنة إلى 3سنوات، وقرر إصدار ودائع للبنوك الاسلامية بنسبة 13%.

وأكد البنك أن جميع اليات الصرف من الوديعة السعودية أصبحت منفذة بتعاون مشترك مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، مضيفًا التزامه بتغطية الاعتمادات المستوفاه للشروط المواد المحددة بتمويل من الوديعة.