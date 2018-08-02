إتمام صفقة بمليار ريال بين الوليد بن طلال وشركة ديزل الفرنسية

حمود العنزي (صدى):

كشف الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة ” المملكة القابضة ” ومجموعة روتانا، اليوم الخميس، عن شراءه أسهم مصدرة حديثًأ في شركة ديزر الفرنسية.

وأوضح، أنه أتم الصفقة بإجمالي مليار ريال حيث تم شراء الأسم عبر شركة المملكة القباضة ومجموعة روتانا.

كما بيَّن بيان صحفي، أنه تم توقيع اتفاقية حصرية طويلة الأجل، لتوزيع المحتوى السمعي للمجموعة رقميًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وينتظر أن ينتج عن هذا الاستثمار تسريع التوسع العالمي لشركة ” ديزر ” في المنطقة ليشمل أسواق الترفيه سريعة النمو.