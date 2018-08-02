إتمام صفقة بمليار ريال بين الوليد بن طلال وشركة ديزل الفرنسية
كشف الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة ” المملكة القابضة ” ومجموعة روتانا، اليوم الخميس، عن شراءه أسهم مصدرة حديثًأ في شركة ديزر الفرنسية.
وأوضح، أنه أتم الصفقة بإجمالي مليار ريال حيث تم شراء الأسم عبر شركة المملكة القباضة ومجموعة روتانا.
كما بيَّن بيان صحفي، أنه تم توقيع اتفاقية حصرية طويلة الأجل، لتوزيع المحتوى السمعي للمجموعة رقميًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وينتظر أن ينتج عن هذا الاستثمار تسريع التوسع العالمي لشركة ” ديزر ” في المنطقة ليشمل أسواق الترفيه سريعة النمو.
نوير[ عدد التعليقات: 1020 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق والنجاح ان شاء الله
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ 57 دقيقة
على ” وزير العمل ” أخذ العبرة والموعظة من صاحب السمو الملكى الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة ونائبة ووزير الحج والقائمين على توظيف الشباب السعودى بخطة الحج هذا العام .. هناك العديد من شركات ” البريد الدولى ” داخل المملكة تأخذ أرباح بالمليارات ومن ضمن هذة الشركات – دى إتش إل – أرامكس – سامسا – فيد إكس – يو بى إس , لها المئات والفروع للمكاتب بجميع أنحاء المملكة يمكن توظيف الأف من الموظفين الإدارين والفنين والمسئولين السعودين عن المكاتب من النواحى الأمنية والفنية يكون العائد منها بالمليارات على الدولة والشباب السعودى .. أين وزارة العمل ؟
فقه[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 29 دقيقة
لم تستفد منه البلد غير قناة روتانا ….