بالفيديو.. موقف قيادي للملك فهد أثناء غزو الكويت

علي القحطاني (صدى):

ضرب الملك فهد (رحمه الله) مثال لن ينساه التاريخ بنصرة الحق، وذلك من خلال قيادته للموقف العربي، الداعم لتحرير الكويت عقب الغزو العراقي عام 1990.

جاء ذلك من خلال مقطع فيديو بثه حساب ذاكرة الماضي الجميل على موقع التواصل تويتر، للملك فهد عقب تحرير الكويت في 1991.

قال الملك فهد، إنه لم يهتم بالسعودية أكثر من اهتمامه بضياع الكويت، وأن تفكيره طوال تلك الأيام كان منصبًا على ضرورة عودة الكويت لأهلها.

وأضاف ” الملك فهد ” ، خلال مقطع الفيديو أن الحياة تعنى الكرامة وبضياع كرامة الكويت ضاعت كرامة السعودية، وقدم أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ، شكره للأشقاء العرب على دورهم في تحرير بلاده، خاصة السعودية، ومصر.

وصرح الملك فهد رحمه الله، بمقولته الشهيرة أثناء الغزو الغاشم ” يا ترجع الكويت يا تروح معها السعودية ” .

والجدير بالذكر أن الكويت تحي اليوم الذكرى الـ 28 للغزو الذي وقع في 2 أغسطس 1990، عندما اجتاحت القوات العراقية البلاد، وقامت باحتلالها.