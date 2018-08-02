تعطل مركبة بطريق جدة – مكة السريع يؤدي لإصابة شخص بأزمة تنفس

نايف السالم(صدى):

تعرض شخص ، اليوم الخميس ، لتعطل مركبته بطريق جدة- مكة السريع.

وفي التفاصيل أوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية بالداخلية عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن المركبة تعطلت بسبب نشوبها في الرمل.

وأسفر تعطل المركبة عن إصابة أحد الركاب ها بأزمة تنفس ” ربو “، وتم إنقاذ الشخص والمركبة واتخاذ الإجراءات اللازمة.