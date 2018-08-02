تعطل مركبة بطريق جدة – مكة السريع يؤدي لإصابة شخص بأزمة تنفس
تعرض شخص ، اليوم الخميس ، لتعطل مركبته بطريق جدة- مكة السريع.
وفي التفاصيل أوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية بالداخلية عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن المركبة تعطلت بسبب نشوبها في الرمل.
وأسفر تعطل المركبة عن إصابة أحد الركاب ها بأزمة تنفس ” ربو “، وتم إنقاذ الشخص والمركبة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
فهد[ عدد التعليقات: 1818 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
qlq[ عدد التعليقات: 3640 ] نشر منذ 3 ساعات
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قدامه العافية
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكرا لصاحب السمو الملكى الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة ومستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ووزير الحج على وجود وحدات إسعافية متحركة منتشرة على طريق مكة جدة السريع لحالات الإنقاذ والإسعاف الطارئة لضيوف الرحمن .