بالفيديو.. سر تفوق كيا سورينتو على جيب جراند شيروكي

واشنطن(صدى):

جيب جراند شيروكي هي أول موديل سيخطر في بالك عند التفكير بسيارات SUV الأمريكية، حيث أنها تحمل مظهرا هجوميا، عالية الصلابة، متألقة على الطرق الوعرة، مميزاتها متعددة.

مع ذلك، اعتمادية جيب سيئة للغاية باعتراف الأمريكان ويتم سحبها أكثر من مرة بالعام الواحد، بالمقابل، كيا سورينتو لا تحمل الشارة الأيقونية نفسها، لكنها حصلت على تحديث بموديل 2018 يستمر دون تغييرات في 2019.

بالإضافة إلى ذلك، دراسة جي دي بارو كشفت بأن الصانعات الكورية هي الأفضل بإبقاء المستهلك سعيدا بسيارته، خاصة بالاعتمادية.

بإمكانك الحصول عليها بمحرك 4 سلندر قوة 185 حصان، وصحيح أنها غير متوفرة بمحرك ستينجر التيربو، لكنها متوفرة بمحرك 3.3 لتر 6 سلندر قوة 290 حصان وعزم دوران 342 نيوتن.متر يتصل بجير أوتوماتيكي من 8 سرعات.

أيضا أضافت كيا تقنية توزيع عزم الدوران على كل عجلة من العجلات الأربعة حسب الحاجة، ما يحسّن أدائها على الطريق، وهذا ما أكدته تجارب القيادة حيث استجابتها أفضل بالتوجيه وصندوق التروس مقارنة بجيب.

تمتلك سورينتو أيضا فتحة سقف بانورامية كبيرة وتصميم أجمل بالمقصورة، بالمقارنة، جراند شيروكي لديها لوحة قيادة رقمية كبيرة.

كما تقدم جيب محرك 3.6 لتر قوة 295 حصان مع منحها إياك ثقة أكبر على التضاريس، لكنها بالقيادة اليومية ليست سلسلة مثل منافستها كيا.

الجدير بالذكر أن جراند شيروكي 2018 سعرها 135,000 ريال بالمملكة، في حين أن سورينتو 2018 سعرها 82,029 ريال.