انتشار فيديو لوافد يروج زجاجات العرق المسكر على فتيات
انتشر خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر وافدًا من جنسية أفريقية يروج لزجاجات من العرق المسكر.
ووثَّق الفيديو، قيام فتيات منتقبات يأخذن منه زجاجات العرق المسكر، وقامت إحداهن باحتضانه، ومن ثم انصرفن جميعهن.
من جانبهم، أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم الشديد من الفيديو مطالبين بسرعة القبض عليه وتنفيذ بحقه أقصى عقوبة.
تركي[ عدد التعليقات: 1818 ] نشر منذ 4 ساعات
الله لا يوفقه
فيصل[ عدد التعليقات: 1338 ] نشر منذ 4 ساعات
الله ينتقم منه هذا المجرم
زايد +[ عدد التعليقات: 18540 ] نشر منذ 4 ساعات
هذولا من بني جلدته
qlq[ عدد التعليقات: 3640 ] نشر منذ 3 ساعات
…
منهم وفيهم
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9596 ] نشر منذ 11 دقيقة
عوذه منه ومنهن😷😷الله لايبلانا