” حساب المواطن ” يرد بشأن تضمين الدفعة التاسعة مخصصًا لفاتورة الكهرباء
أكد حساب المواطن على أنه منذ انطلاق البرنامج يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها.
وجاء ذلك ردًا على سؤالاً من أحد المستفيدين جاء فيه: هل سيتم في الدفعة التاسعة زيادة مخصصات حساب المواطن لدعم فاتورة الكهرباء؟.
وقال البرنامج : منذ انطلاق البرنامج، يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها، بناء على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف، بالإضافة إلى فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.
نوير[ عدد التعليقات: 1030 ] نشر منذ 4 ساعات
جزاكم الله كل خير
الجوهرة[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يعطيكم العافية
فهد[ عدد التعليقات: 1818 ] نشر منذ 4 ساعات
الفرق في الصيف بيكون بنسبة عالية بسبب التكييف
qlq[ عدد التعليقات: 3640 ] نشر منذ 4 ساعات
…
بارك الله فيكم
فيصل[ عدد التعليقات: 1338 ] نشر منذ 3 ساعات
بيض الله وجهكم
تركي[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعينكم
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1338 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يبارك فيكم
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1338 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يبارك فيكم
ابو طيف[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يوفقكم
ابو مهند[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 3 ساعات
والله من ساعة ماجات الظرئب والزيادات ماشفنا خير والله العظيم الرواتب راحت في ديون البنك والكهرباء والبنزين
والي كان ياخذ ذبيحة الان ياخذ نصف ذبيحة . ومانقول الى الله يحفظ لنا الامن ولامــــــــــــــــــان اللهم احفظ لنا ملوكنا
مليكة[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 3 ساعات
ان شاء الله بالتوفيق
زائر[ عدد التعليقات: 2565 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب للان لا يوجد رد بخصوص السؤال
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 2 ساعتين
سؤال : كم هى فاتورة الكهرباء والماء والغذا والبنزين وراتب الخدم والسائقين ومصاريف مدارس الأولاد والغذاء شهريا لوزير العمل ؟
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 2 ساعتين
سؤال : كم هى فاتورة الكهرباء والماء والغذا والبنزين وراتب الخدم والسائقين ومصاريف مدارس الأولاد شهريا لأعضاء مجلس الشورى ؟
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 49 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (38) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (39) يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40) وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (42) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) ۞ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (44) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (46) يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (47) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (48)