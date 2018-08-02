” حساب المواطن ” يرد بشأن تضمين الدفعة التاسعة مخصصًا لفاتورة الكهرباء

عادل الحربي (صدى):

أكد حساب المواطن على أنه منذ انطلاق البرنامج يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها.

وجاء ذلك ردًا على سؤالاً من أحد المستفيدين جاء فيه: هل سيتم في الدفعة التاسعة زيادة مخصصات حساب المواطن لدعم فاتورة الكهرباء؟.

وقال البرنامج : منذ انطلاق البرنامج، يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها، بناء على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف، بالإضافة إلى فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.