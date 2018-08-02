لاعبو المنتخب السعودي يجرون الفحوصات الطبية قبل مغادرتهم

عطيه اليوسف (صدى):

في إطار التعاون المشترك بين الإتحاد السعودي لكرة القدم و وزارة الصحة في سبل توفير خدمات الرعاية الصحية للرياضيين بالمملكة لما تحظى به هذه المنظومة الصحية من دعم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وما وفرته الدولة حفظها الله من إمكانيات تضاهي المنشآت والمنظمات الصحية العالمية.

أجرى الفريق الطبي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة كامل الفحوصات الطبية اللازمة لكافة لأعبو المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم تحت 21 سنة طبقاً لمعايير ومتطلبات الفيفا قبل مغادرته إلى ماليزيا لإقامة المعسكر الإعدادي تحضيراً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 2018 بجمهورية إندونيسيا لضمان جاهزية اللأعبين صحياً وبدنياً.

ومن جانبه قدم طبيب المنتخب السعودي الأولمبي الدكتور /أحمد بن محفوظ الذي رافق اللأعبين خلال إجراء الفحوص الطبيه بقسمي القلب والمختبر و باسمه ونيابة عن اللأعبين شكره وتقديره للمدير التنفيذي لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور / حاتم العُُمري ومساعده للخدمات الطبية الدكتور / محمود ابو رمش ورئيس قسم القلب الدكتور / بسام طيب والدكتورة / ايمان اشقر و الدكتور / عماد الصائغ رئيس المختبر وبنك الدم ومدير العلاقات العامة على حفاوة الإستقبال والتعاون ولطف التعامل ولجهودهم التي بذلوها في سلاسه الإجراءات التي أتخذت في سبيل تسهيل كافة الفحوصات الطبية اللازمة للأعبين متمنياً لهذا الصرح الطبي المتميز مزيداً من التقدم والإزدهار سألاً الله لهم عزوجل لجميع العاملين به التوفيق.

كما أوضح المدير التنفيذي لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة أن ما قام به المجمع الطبي في خدمة اللأعبين يعد إدراكاً وإحساساً منهم بواجبهم وإنتمائهم الوطني بتقديمهم أرقى الخدمات الصحية للأعبي المنتخب السعودي الاولمبي مؤكداً أن المجمع على أتم الإستعداد بتقديم خدماته الصحية لكافة الرياضيين بالمملكة حيث ان المنتخب يقوم بمهمة وطنية رياضية وتمثيل الممكلة العربية السعودية في المناسبات والانشطة الرياضية الدولية سأل الله عز وجل ان يحقق المنتخب الفوز والعودة بالكاس الثمين .

صرح بذلك مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام الصحي والتشريفات الأستاذ فيصل السريحي.