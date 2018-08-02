أمواج وحشية وراء أسطورة ” مثلث برمودا ” الغامضة

لندن(صدى):

أصدر علماء بريطانيون من جامعة ” ساوثهامبتون ” فيلمًا وثائقيًا، تكشف خلاله عن تفسيرات جديدة يعتبرونها الحل الأكثر منطقية للغز البحرية ” مثلث برمودا “.

وأكدت العلماء في الفيلم أن الكوارث التي حدثت في المثلث المعروف بـ ” مثلث الشيطان ” الواقع غرب المحيط الأطلسي إلى محيط جزيرة برمودا، وأسباب اختفاء السفن العملاقة يعود إلى وجود نوع من الأمواج ” المارقة ” الوحشية في هذا المكان.

وأوضحوا أن هذه الأمواج تسمى ” rogue waves ” ، ومن خصائصها الظهور فجأة وتستمر دقائق معدودة، وتدمر خلالها أي قارب أو باخرة مبحرة في المكان، حيث تبتلعها الماء في الحال مهما كان حجمها.

كما أشار العلماء إلى أن تلك الأموالج الوحشية تضرب السفن بموجات كسر قدرها 100 طن للمتر المربع، وكان البعض يفسرها في البداية بأشياء من الأساطير إلى أن تم إثبات أنها ظاهرة طبيعية في المحيطات.