” الزكاة والدخل ” تضبط 198 مخالفة ضريبية في قطاع الترفيه

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل, عن ضبط 198 مخالفة تتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك ضمن إطار حملتها التفتيشية التي شملت دور العرض، والأندية الرياضية، وملاهي الألعاب بمختلف مناطق المملكة، الهادفة إلى التأكد من التزام تلك المنشآت باللائحة التنفيذية للضريبة.

واستهدفت الحملات الميدانية التي نفذتها الفرق التفتيشية التابعة للهيئة مطلع الأسبوع الجاري، أكثر من 1000 موقع، حيث تركزت المخالفات التي تمّ ضبطها على عدم التزام المنشآت باستخدام نماذج الفواتير الضريبية المعتمدة التي تتضمن الرقم الضريبي للمنشأة، وعدم عرض شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة لإصدار فاتورة ضريبية من قبل منشأة غير مسجلة.

وتسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل من خلال الحملات الميدانية التي تنفذها بشكل مستمر إلى توعية المنشآت حول أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومتابعة كيفية تطبيق المنشآت لها، إضافة إلى ضمان التطبيق الصحيح لكافة إجراءات الضريبة.

وجددت الهيئة دعوتها للمستهلكين كافة إلى استخدام تطبيق الهواتف الذكية الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح لهم التعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة أم غير مسجلة، إضافةً إلى خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم 19993.