بالصور.. المنتخب المصري يقدم مدربه الجديد المكسيكي خافيير أجيري

ماجد محمد(صدى):

قدم المنتخب المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، مدربه الجديد المكسيكي خافيير أجيري، خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر.

وعبر المكسيكي خافيير أجيري عن سعادته بمنصبه الجديد، قائلًا ” أتمنى تحقيق طموحات الجماهير المصرية خلال المرحلة المقبلة، سواء على المستوى الإفريقي أو كأس العالم، أمتلك خبرات في كأس العالم، حيث سبق لي اللعب في المونديال مع منتخب المكسيك “.

كما أكد على احترامه لطريقة لعب هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، قائلًا ” احترم طريقة كوبر ولكن امتلك طريقتي الخاصة، ولن أكرر أخطاء من سبقوني، نحن نمتلك لاعبين وإمكانيات في المنتخب المصري، تساعدنا على أن نظهر بشكل أفضل “.