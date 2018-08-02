ألبانية تزور المملكة لتنال إجازة خيركم القرآنية

نايف السالم(صدى):

حجزت الطالبة الألبانية زينب البرذوشي – 19 عاماً – رحلة طيران إلى المملكة وذلك لتنال إجازة قرآنية برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية على يد الشيخة فاطمة ظريفة المقرئة بالقسم النسائي بجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة.

وفور وصولها إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة توجهت البرذوشي إلى الحرم المكي لتلتقي شيختها وتقرأ عليها وتحصل على الإجازة من قسم الإجازات القرآنية بخيركم.

وعن قصتها تقول البرذوشي : حفظت القرآن في المنزل حينما كان عمري 12 عاماً ، ثم ثبَّت الحفظ في مركز عائشة في العاصمة الألبانية تيرانا ، وبعدها تعرفت على منصة خيركم لتعليم القرآن عن بعد واختبرت في كامل القرآن ، ثم التحقت بالمقرأة رغبةً مني في تثبيت الحفظ والحصول على شرف الإجازة ليتصل سندي بالنبي المصطفى صلَّى الله عليه وسلَّم.

من جهتها بيّنت مدير مراكز الاشراف بنسائي خيركم الاستاذة أمينة الرحيلي أنه يقرأ في قسم الإجازات حاليًّا مايزيد عن ١٥٠ قارئة بالروايات والقراءات المختلفة جمعًا وإفرادًا من مختلف فئات المجتمع ومختلف الأعمار ، في حين يستفيد من خدمات خيركم وتطبيقاتها الالكترونية ملايين المسلمين داخل المملكة وخارجها.