” أخ ” يقتل شقيقته لشكه في عفتها.. ونتائج التشريح تظهر الحقيقة
أعاد زوج زوجته إلى منزل أسرتها صباح اليوم التالي للزفاف بمحافظة ” النجف ” بالعراق؛ بحجة أن ابنتهم ليست عذراء؛ ليقدم شقيق الزوجة بعدها على ضربها على رأسها بأداة حادة؛ مما أسفر عن وفاتها.
وعن باقي تفاصيل الواقعة، أصرت ” الأم ” على تشريح جثة ابنتها المتوفية؛ حيث أظهرت نتائج التشريح أن الزوجة كانت بكرًا، وأن غشاء بكارتها من النوع المطاطي.
يُذكر أن القوات الأمنية قامت باعتقال شقيق العروس؛ بعد قتلها مباشرة.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 25 دقيقة
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،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2491 ] نشر منذ 6 دقائق
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