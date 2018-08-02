” أخ ” يقتل شقيقته لشكه في عفتها.. ونتائج التشريح تظهر الحقيقة

بغداد(صدى):

أعاد زوج زوجته إلى منزل أسرتها صباح اليوم التالي للزفاف بمحافظة ” النجف ” بالعراق؛ بحجة أن ابنتهم ليست عذراء؛ ليقدم شقيق الزوجة بعدها على ضربها على رأسها بأداة حادة؛ مما أسفر عن وفاتها.

وعن باقي تفاصيل الواقعة، أصرت ” الأم ” على تشريح جثة ابنتها المتوفية؛ حيث أظهرت نتائج التشريح أن الزوجة كانت بكرًا، وأن غشاء بكارتها من النوع المطاطي.

يُذكر أن القوات الأمنية قامت باعتقال شقيق العروس؛ بعد قتلها مباشرة.