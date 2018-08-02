وزير الحرس الوطني يستقبل سفيري فلسطين وبولندا لدى المملكة

الرياض(صدى):

استقبل صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني في مكتب سموه بالوزارة اليوم، سفير دولة فلسطين لدى المملكة عبدالله الاغا والوفد المرافق له .

ونقل السفير الفلسطيني, شكر وتقدير وامتنان الرئيس الفلسطيني محمود عباس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -, على توجيههم الكريم بأجراء عملية فصل للتوأم الفلسطيني حنين وفرح في مستشفى الملك عبدالله التخصصي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض و تكللها ولله الحمد بالنجاح التام وهو ما لا يستغرب من قيادة المملكة العربية السعودية مقدراً للقيادة الحكيمة ـــ أيدها الله ـــ هذه اللفتة الإنسانية الحانية سائلين الله تعالى أن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل سمو وزير الحرس الوطني, سفير جمهورية بولندا لدى المملكة يان ستانيسلاف بوري والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبالات معالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري .