وفاة جد محمد البريك تدفعه لمغادرة معسكر الهلال
توفي جد اللاعب محمد البريك، لاعب نادي الهلال، اليوم الخميس؛ مما دفع اللاعب إلى مغادرة معسكر الفريق الخارجي.
وأوضح نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر أن نبأ الوفاة دفع اللاعب الشاب إلى مغادرة معسكر الفريق الإعدادي بالنمسا إلى الرياض؛ ” سائلين المولى القدير أن يغفر للفقيد، ويسكنه فسيح جناتّه. “
طلال[ عدد التعليقات: 2456 ] نشر منذ 31 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
ماجد[ عدد التعليقات: 2328 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يرحمه ويغفرله يارب
ماجد[ عدد التعليقات: 1602 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله يرحمه ويغفرله
عمار[ عدد التعليقات: 1130 ] نشر منذ 2 دقيقتين
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك مع النبيين والصديقين الشهداء
همس[ عدد التعليقات: 1130 ] نشر منذ 1 دقيقة
الله يصبره على فراقه