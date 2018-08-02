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وفاة جد محمد البريك تدفعه لمغادرة معسكر الهلال

وفاة جد محمد البريك تدفعه لمغادرة معسكر الهلال
نواف السالم(صدى):

توفي جد اللاعب محمد البريك، لاعب نادي الهلال، اليوم الخميس؛ مما دفع اللاعب إلى مغادرة معسكر الفريق الخارجي.

وأوضح نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر أن نبأ الوفاة دفع اللاعب الشاب إلى مغادرة معسكر الفريق الإعدادي بالنمسا إلى الرياض؛ ” سائلين المولى القدير أن يغفر للفقيد، ويسكنه فسيح جناتّه. “


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2456 ] نشر منذ 31 دقيقة

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 2328 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله يرحمه ويغفرله يارب

[ عدد التعليقات: 1602 ] نشر منذ 2 دقيقتين

الله يرحمه ويغفرله

[ عدد التعليقات: 1130 ] نشر منذ 2 دقيقتين

اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك مع النبيين والصديقين الشهداء

[ عدد التعليقات: 1130 ] نشر منذ 1 دقيقة

الله يصبره على فراقه

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