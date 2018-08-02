وفاة جد محمد البريك تدفعه لمغادرة معسكر الهلال

نواف السالم(صدى):

توفي جد اللاعب محمد البريك، لاعب نادي الهلال، اليوم الخميس؛ مما دفع اللاعب إلى مغادرة معسكر الفريق الخارجي.

وأوضح نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر أن نبأ الوفاة دفع اللاعب الشاب إلى مغادرة معسكر الفريق الإعدادي بالنمسا إلى الرياض؛ ” سائلين المولى القدير أن يغفر للفقيد، ويسكنه فسيح جناتّه. “