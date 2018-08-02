الأهلي يتطلع لضم البرازيلي سيدني

نواف السالم(صدى):

تتطلع إدارة النادي الأهلي إلى ضم اللاعب البرازيلي سيدني ريتشيل دا سيلفا مدافع فريق ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، وذلك لحاجة المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي لدعم خط الدفاع بلاعب أجنبي.

وطالب الجهاز الفني بالتعاقد مع لاعب أجنبي في خط الدفاع وآخر في خانة محور الارتكاز؛ حيث أن هناك عديد من الملفات التي ما زالت قيد الدراسة.

ومن الجدير بالذكر، إنه فشل المدافع البرازيلي في التوصل لاتفاق مع نادي كراسنودار الروسي رغم اجتيازه الفحص الطبي، فيما بدأ صانع الألعاب المصري عبدالله السعيد في تنفيذ برنامجه اللياقي الخاص به بعد أن تماثل للشفاء جراء الآلام التي كان يشتكي منها في العضلة الأمامية.