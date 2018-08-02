إجبار شاب وفتاة على شرب ” البول ” وتجريدهما من ملابسهما لزواجهما سرا

نيودلهي(صدى):

شهدت قرية ” أليراجبور ” بالهند؛ تعرض شاب وفتاة لعقوبة قاسية؛ وذلك بعد إقدامهم على الزواج سرًا دون إذن أسرة ” العروس ” .

وقام أهل ” العروس ” بتجريد الشاب والفتاة من ملابسهما وقاما بضربهما كما تم إجبارهما على شرب البول، حيث تم اختطافهما تحت تهديد السلاح؛ وتعرضا لهجوم عنيف ومهين.

تجدر الإشارة إلى أن ” الزوجان ” قررا الزواج؛ على الرغم من عدم موافقة أسرة العروس، حيث حاول العريس تنسيق الأمر من خلال دفع مهر من ماعز و70 ألف روبية لكن ذلك لم يكن كافيًا.

يُذكر أنه تم القبض على أفراد أسرة العروس بعد شكوى الزوجين؛ وذلك للتحقيق معهم في هذه الواقعة.