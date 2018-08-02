أمن الطرق تؤكد على ضرورة الحصول على التصاريح قبل التوجه لمكة

نايف السالم(صدى):

أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الخميس، على ضرورة الحصول على الوثائق والتصاريح اللازمة للحافلات والركاب قبل التوجه لمكة المكرمة.

وقال الحساب الرسمي لأمن الطرق على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” نؤكد على جميع شركات ومؤسسات النقل وقائدي الحافلات المصرح لها بالنقل بين المدن بضرورة الحصول على كافة الوثائق والتصاريح اللازمة للحافلة والركاب قبل التوجه لمكة المكرمة ” .

وأوضح أن القوات الخاصة لأمن الطرق تقوم بمهمة الفرز الأولي في مناطق المملكة للحافلات المتجهة لمكة؛ للتأكد من نظاميتها وإعادة وتطبيق النظام بحق المخالفين بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة النقل العام.