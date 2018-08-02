القتل تعزيرا لمقيم يمني تخابر مع جهات إرهابية معادية للمملكة

عادل الحربي(صدى):

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة، على متهم يمني الجنسية، حكمًا ابتدائيًا بقتل المدعي عليه تعزيرا، بعد ثبوت إدانته بالتخابر مع جهات إرهابية معادية للمملكة.

كما أكدت المحكمة أن المتهم قام بتحديد مواقع ومنشآت حكومية وعسكرية بقصد الإضرار بالأمن ومصالح الدولة وممتلكاتها، مقابل حصوله على مبالغ مالية ووعده بالحصول على المنصب من قبل حركة التمرد الحوثي الإرهابي لاستهداف المواقع من قبلها.

وأَضافت أن المتهم يأييد ما يسمى ” حركة التمرد الحوثي ” المصنفة منظمة إرهابية وخيانته للمملكة بعد استضافتها له وإصدار هوية زائر له، وإدانته بإرسال عدة رسائل عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (واتس أب) إلى بعض قادة وعناصر حركة ” التمرد الحوثي ” باليمن تتضمن إرسال صور ومعلومات وإحداثيات لمواقع ومنشآت حكومية وقواعد عسكرية بقصد استهدافها من قبل حركة التمرد الحوثي الإرهابية مما يُعد مساسًا بالنظام العام.