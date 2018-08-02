كاتبة تقترح عدم إغلاق المحال للصلاة وتخصيص 15 دقيقة لها

نايف السالم(صدى):

اقترحت كاتبة تخصيص وقت محدد للصلاة وعدم إغلاق المحال التجارية بما فيها الصيدليات ومحطات الوقود في أوقات الصلاة، لافتة إلى أنه يجب ألا يتجاوز ربع ساعة لإقامة الفريضة للعاملين والعاملات في تلك المحال بالتناوب دون إغلاقها.

وذكرت الكاتب واقعة حدثت لها، قائلةً أنها: ” دخلت مولًا تجاريًا في جدة قبيل دخول وقت الصلاة، ثم بعد إغلاق المحال أبوابها بسبب دخول وقت الصلاة، شاهدت مجموعات من النساء المتسوقات وبرفقة بعضهن أطفالهن، يجتمعن في ممرات المول وبجانب المصاعد والبوابات بشكل عشوائي. ”

وأضافت أن ذلك لأنه لا يوجد مكان مخصص لهن للجلوس والانتظار، مشيرةً إلى أن المقترح يتضمن تخصيص وقت يتراوح ما بين عشر دقائق إلى ربع ساعة لإقامة الفريضة للعاملين والعاملات في جميع الأمكنة بالتناوب فيما بينهم.