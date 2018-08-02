بالفيديو.. مواطنون يلعبون مباراة وسط تصدى ” الباتريوت ” بجازان
وثق مقطع فيديو، لحظة لعب مواطنون لمبارة كرة قدم في منطقة جازان، وسط تصدي منظومة الدفاع الجوي ” الباتريوت ” لصاروخ.
وأوضح مقطع الفيديو إقامة الشباب إلى مباراة كرة قدم على أرض المعلب، وفي اللحظة ذاتها تتصدى منظومة الدفاع الجوي ” الباتريوت ” لصاروخ فوق أرض الملعب.
طلال[ عدد التعليقات: 2456 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله عليكم يا اهل السعوديه شعب مايهاب 👍🏼👍🏼❤️
ماجد[ عدد التعليقات: 2328 ] نشر منذ 34 دقيقة
الباتريوت شغال والوضع عادي هههههههههههههههههههه
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1602 ] نشر منذ 33 دقيقة
ثقتنا ب الله ثم جنودنا كبيرة