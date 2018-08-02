بالفيديو.. مواطنون يلعبون مباراة وسط تصدى ” الباتريوت ” بجازان

محمد السعران(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة لعب مواطنون لمبارة كرة قدم في منطقة جازان، وسط تصدي منظومة الدفاع الجوي ” الباتريوت ” لصاروخ.

وأوضح مقطع الفيديو إقامة الشباب إلى مباراة كرة قدم على أرض المعلب، وفي اللحظة ذاتها تتصدى منظومة الدفاع الجوي ” الباتريوت ” لصاروخ فوق أرض الملعب.