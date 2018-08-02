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بالفيديو.. مواطنون يلعبون مباراة وسط تصدى ” الباتريوت ” بجازان

بالفيديو.. مواطنون يلعبون مباراة وسط تصدى ” الباتريوت ” بجازان
محمد السعران(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة لعب مواطنون لمبارة كرة قدم في منطقة جازان، وسط تصدي منظومة الدفاع الجوي ” الباتريوت ” لصاروخ.

وأوضح مقطع الفيديو إقامة الشباب إلى مباراة كرة قدم على أرض المعلب، وفي اللحظة ذاتها تتصدى منظومة الدفاع الجوي ” الباتريوت ” لصاروخ فوق أرض الملعب.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2456 ] نشر منذ 34 دقيقة

الله عليكم يا اهل السعوديه شعب مايهاب 👍🏼👍🏼❤️

[ عدد التعليقات: 2328 ] نشر منذ 34 دقيقة

الباتريوت شغال والوضع عادي هههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1602 ] نشر منذ 33 دقيقة

ثقتنا ب الله ثم جنودنا كبيرة

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