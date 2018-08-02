بالصور.. شخص ضحى بسيارته غالية الثمن لتوفير 3 دولار

بكين(صدى):

أقدم رجل صيني على تصرف غريب لتوفير 3 دولارات فقط، حيث ألقى سيارته باهظة الثمن في النهر لكي يوفر ثمن غسلها.

وأوضح موقع ” أوديتي سنترال ” ، أن الرجل وصل إلى جزيرة بسيارته رباعية الدفع ونزل بها إلى حافة النهر لغسلها، لكنه علق بداخلها.

وأَضاف أن المارة استدعوا إدارة خدمات الجزيرة وفريق من رجال الإطفاء، والذين تمكنا من إنقاذ الرجل وسيارته، وسط سخرية مواقع التواصل الاجتماعي من هذا التصرف.