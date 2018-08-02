احتفال ترحيبي عالمي بمدرب ومحترفي الهلال

طلال الغامدي(صدى):

تعمل إدارة الهلال برئاسة سامي الجابر، على التجهيز لاحتفال ترحيبي عالمي تقدم من خلاله تعاقدات النادي للموسم الرياضي الجديد مع الجهاز الفني الجديد والمحترفين الأجانب.

وسيكون هذا الاحتفال وسط حضور جماهير الفريق، وتغطية كبيرة من قبل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، كما سيكون على أرض ملعب النادي بجامعة الملك سعود خلال الثلاثة أيام الأولى بعد عودة الفريق للتدريبات في الرياض.

وسيتضمن الاحتفال أحاديث لرئيس النادي سامي الجابر ومدرب الفريق البرتغالي خيسوس والمحترفين الأجانب، فيما سيحظى الاحتفال بمتابعة من قبل وسائل إعلام الدول التي ينتمي لها الجهاز الفني والمحترفون الأجانب.

ومن المنتظر، أن يرفع ” خيسوس ” تقريره النهائي لرئيس النادي بعد عودة الفريق باللاعبين الذين ينوي الاستغناء عنهم، حيث أنه من المتوقع أن يتم الاستغناء عن اثنين من اللاعبين.