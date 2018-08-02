” سار ” تطرح برنامجا لتطوير قدرات المهندسين السعوديين حديثي التخرج

الرياض(صدى):

أطلقت الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” ، برنامج (روّاد سار)، الذي يهدف إلى استقطاب نخبة من المهندسين السعوديين حديثي التخرج، وتدريبهم وإعدادهم للمساهمة في تحقيق الأهداف المستقبلية للشركة, وذلك في إطار سعيها لتنمية وتطوير الكفاءات الوطنية، التي تحظى بدعم واهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور بشار بن خالد المالك، أن برنامج ” روّاد سار ” يعدّ أحد أهم المبادرات التي تقدمها شركة ” سار ” لتطوير قدرات ومهارات المهندسين السعوديين الخريجين حديثاً في مختلف التخصصات الهندسية.

وأضاف المالك أن البرنامج يعبر عن التزام شركة ” سار ” بمسؤوليتها الاجتماعية، ووعيها بأهمية استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة، لافتاً الانتباه إلى أن المرحلة الأولى لاقت إقبالاً كبيراً من قبل الشباب السعودي، حيث بلغ عدد المتقدمين إلى برنامج ” روّاد سار ” أكثر من 8 آلاف شاب سعودي في التخصصات المذكورة.

بدوره، كشف مدير عام الموارد البشرية محمد بن خليل الشمري، عن أن البرنامج – الذي يستمر لمدة عام – سيبدأ في سبتمبر المقبل، مؤكداً خضوع المتدربين لعدد من المراحل التي تصقل تجربتهم، أبرزها التدريب أثناء العمل لإعطاء المتدرب نظرة عامة وشاملة عن القطاعات داخل الشركة وآلية سير العمل، مفيداً أن برنامج ” روّاد سار ” يشتمل على برامج تدريبية وتطويرية، لتزويد المتدربين بالمعارف والمهارات اللازمة في مسيرتهم العملية، إلى جانب برنامج ابتعاث المتدربين إلى إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال السكك الحديدية.

وعن المزايا التي يحظى بها المتدربون فور قبولهم النهائي في البرنامج, أوضح الشمري أن المتدرب يحصل على راتب أساسي 9000 ريال، مع بدل سكن 25% وبدل نقل 10 % , إضافة للتأمين الطبي الشامل للموظف وزوجته وأطفاله ووالديه.

وأفاد أن شركة ” سار ” لديها العديد من البرامج والمبادرات الموجّهة إلى الشباب السعودي من ذوي الكفاءات، لتساعدهم على تحقيق طموحاتهم من خلال التدريب وتنمية مهاراتهم، ومن ثم توظيف هذه المهارات على الوجه الأكمل، في القطاعات المختلفة بالشركة.