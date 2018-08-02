بالفيديو.. أسباب الإصابة بالعقم وعدم الإنجاب

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

الإنجاب حلم كل شاب وفتاة، حيث ينتظر المتزوجون منهم لحظة حدوث الحمل، ولكن هناك أسباب قد تؤخر أو تمنع حدوث الحمل أشهرها الإصابة بالعقم.

وكشف الدكتور محمود سامي استشاري أطفال ألانابيب والحقن المجهري ، خلال جلوله ضيفاً ببرنامج ” السفيرة عزيزة ” عن أسباب الإصابة بالعقم وعدم الإنجاب.

وقال دكتور سامي ، ليس كل حالات العقم سببها واضح وصريح ، فأوقات نجد جميع تحاليل الزوج والزوجة جيدة ، وتحدث المشكلة فغقك عند الاخصاب دون سبب معلوم ولهذا نلجأ للحقن المجهري . وتابع الدكتور ، يتم عمل الحقن المجهري عندما تكون الزوجة لديها مشاكل أكثر من الزوج .

وتابع ، لهذا يتم وضع البويضة وحولها العديد من الحيوانات المنوية ، حتى يتم تخصيب البويضة ثم يتم حقنها بالرحم ، وفي بعض الحالات لا يجوز فيها عمل الحقن المجهري أهمها ضعف الحيوان المنوي .

وأكد ، أن عدم نجاح عملية الحقن المجهري ، أن البويضة أو الحيوان المنوي بهما مشاكل ، أو هناك مشكلة في الإخصاب ، وهناك أيضا مشاكل وراثية تمنع نجاح الحقن المجهري .

وأضاف ، أن تحديد نوع الجنين سواء ذكر أو أنثى هو الحيوان المنوي ، وعندما يتم الحقن المجهري لا نعرف إذا كان الجنين ذكر أو أنثى الذي سيتم اخصابه .