3700 طالب و طالبة يؤدون اختبار تحديد المستوى للغة الإنجليزية أونلاين

سعيد العجل(صدى):

كشف عميد السنة الاولى المشتركة في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي عن إنهاء قرابة ٣٧٠٠ طالب وطالبة من الطلاب المقبولين لهذا العام في الجامعة اجراء اختبار تحديد المستوى للغة الانجليزية والذي يعد اهم متطلبات المرحلة الاولى من البرنامج التعريفي(الالكتروني) والذي انطلق يوم الاحد الماضي.

واكد الجريوي أن اختبار تحديد المستوى للغة الإنجليزية يهدف إلى تعريف الطلبة بمستواهم في اللغة الإنجليزية ليتم اختيار المقرر المناسب وعدد الساعات اللازمة لهم لرفع مستواهم في اللغه خلال العام الجامعي

حث الجريوي أبناءه الطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة سرعة إنهاء اجراء اختبار تحديد المستوى الذي أتيح لجميع المقبولين إجراءه اونلاين من اي مكان في العالم و لا يتطلب من المقبولين الحضور للجامعة قبل تاريخ ١٦ ذي الحجة ١٤٣٩ وهو موعد بدء البرنامج التعريفي للطلبة المقبولين والذين يتطلب من الطالب إنهاء إجراءات عدة منها

(استلام البطاقة الجامعية والبطاقة البنكية واستلام الكتب الجامعية وحضور المحاضرة التعريفية) وذلك حرصا من الجامعة على البداية الجادة منذ اول يوم دراسي.

الجريوي أكد أن السنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود هي سنة من ضمن الخطة الدراسية للطلبة في الجامعة (ليست سنة إضافية). وتعتبر أول سنة دراسية ويبدأ فيها حساب المعدل التراكمي خلال دراستهم الجامعية مما يتطلب من ابنائي الطلبة الاستعداد المبكر للبداية الجادة باذن الله تعالى.