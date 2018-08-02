اكتشف الإطارات المناسبة لسيارتك تضمن توفير البنزين

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

قال مختصون في مجال السيارات ، أنه للمحافظة على الإطار بحالة جيدة يجب تجنب زيادة الحِمْل على الحد الأقصى الذي يتحمله الإطار، واتباع الإرشادات الخاصة بضغط الإطار طبقًا للضغط الموصى به من الشركة الصانعة للسيارة، والموضح في كتيب السيارة، أو في الملصق الموجود بالسيارة، وعادة ما يكون على حافة الأبواب الأمامية، إضافة إلى تجنب اصطدام الإطار بالأجسام الصلبة كالأرصفة والحجارة، وتجنب الوقوف المفاجئ أو السرعة المفاجئة، والتحقق من ضغط الإطارات بشكل دوري وهي باردة”.

وحذَّر المختصون ، قائدي المركبات من التهاون في فحص السيارة بشكل دوري “ كل عام على الأقل، أو من 15 ألف إلى 20 ألف كيلومتر ” لدى ورش صيانة متخصصة في ميزان الإطارات، وأوضح أن انحراف السيارة عند القيادة بسرعة متوسطة أو عالية، أو عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، أو تآكل الإطار من أحد الحواف، هي عوامل أخرى تبين إذا ما كان هناك مشكلة بالإطارات.

وأكدوا على أن ترك الإطارات غير متوازية يؤدي إلى زيادة احتكاك الإطار مع الطريق؛ وذلك بدوره يؤدي إلى زيادة مقاومة دوران الإطار؛ فيستوجب ذلك قوة إضافية من المحرك للمحافظة على أداء السيارة، ونتيجة ذلك هو زيادة استهلاك المركبة للوقود.