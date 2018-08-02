” كلوب ” : ليفربول ينقصه التمتع بالمزيد من التأثير للتويج بالألقاب

ماجد محمد(صدى):

اعترف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن لاعبيه في حاجة إلى المزيد من الحظ للتويج بالألقاب؛ على الرغم من أن فريقه يمضي بخطى ثابتة على طريق النجاح.

وقال ” كلوب ” في لقاء له بأحد المواقع: ” لسنا فريقا لا يهزم ولسنا الفريق الأفضل في العالم، ولكن لدينا أسلوب لعب خاص يجعلنا فريقا جيدا للغاية، ولكن ينقصنا المزيد من الحظ في اللحظات الحاسمة؛ لكي نحقق لقبًا ” .

وعن ما ينقص النادي، أضاف ” كلوب ” : ” ليفربول ينقصه التمتع بالمزيد من التأثير؛ من أجل التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا ” .

يُذكر أن ” ليفربول ” خسر نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، بنتيجة 1 – 3 أمام ريال مدريد الإسباني.