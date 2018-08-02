إغلاق مؤشر سوق الأسهم على انخفاض

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 35.44 نقطة ليقفل عند مستوى 8253.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 126 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اكسا التعاونية, والاتحاد التجاري، وأمانة للتأمين, وتكافل الراجحي, والمتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الدرع العربي, ووفرة, وبوان, ونماء للكيماويات, وانابيب السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.41% و 9.98% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وسابك, وكيان السعودية, وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي, ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 18.45 نقطة ليقفل عند مستوى 2807.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 54 ألف سهم تقاسمتها 110 صفقات.