” مؤسسة النقد ” ترفع الإيقاف عن شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة

الرياض(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، رفع الإيقاف والسماح لشركة عبدالعزيز بن عبدالله الزامل وأولاده للصرافة بمزاولة خدمة التحويل المالي، بدءاً من يوم الأحد 23 / 11 / 1439هـ الموافق 5 / 8 / 2018م.

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها اليوم، أن القرار جاء نظراً لتحقيق الشركة متطلبات الالتزام الفني بالضوابط النظامية والرقابية، مشددة في الوقت ذاته على قرارها بوضع شركة عبدالعزيز بن عبدالله الزامل وأولاده للصرافة تحت المتابعة المعززة لحين التحقق من تطبيقها الفعّال للضوابط النظامية والرقابية ذات العلاقة.

ويأتي صدور هذا القرار إلحاقاً لإعلان المؤسسة بتاريخ 5 / 1 / 1439هـ الموافق 25 / 9 / 2017م المتضمن قرار “ساما” تعليق نشاط التحويل المالي لدى عدد من شركات الصرافة من ضمنها شركة عبدالعزيز بن عبدالله الزامل وأولاده للصرافة.