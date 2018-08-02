انطلاق مرسيدس A-Class Sedan 2019 تجمع بين التصميم الأنيق والكثير من التكنولوجيا

واشنطن(صدى):

كشفت شركة السيارات العالمية ” مرسيدس ” النقاب عن A-Class Sedan في أمريكا ، ورغم أن هذا التصميم مألوف ، لكنه لا يزال مميزاً جدًا.

وتستخدم السيارة السيدان الأنيقة نفس الملامح من سيارة A-Class هاتشباك، في حين تستوحي الإلهام الكبير من CLA. كما أن سيارة مرسيدس لديها معامل السحب 0.22 فقط. كما أنها أقصر من CLA ، ولكن قاعدة عجلاتها أطول وتتراوح خيارات العجلات من 17 إلى 19 بوصة ، حسب الاصدار.

وستكون A-Class Sedan متاحة باصدارين مختلفين عند الإطلاق هما A220 و A220 4Matic. وقد تم تجهيز كلاهما بمحرك 2 لتر رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني بقوة 188 حصانًا (140 كيلووات) وعزم دوران يصل إلى 221 رطلاً (299 نيوتن متر) ، إلى جانب ناقل الحركة المزدوج ذي سبع سرعات. وهذا يجعلها أقوى قليلاً من النسخة الهاتشباك التي تبلغ قوتها 161 حصان.

ومن الداخل ، تتبنى سيارة A-Class Sedan تكنولوجيا جديدة مع نظام المعلومات والترفيه MBUX كما إنه أول نموذج أمريكي يعرض مقصورة القيادة ذات الشاشة العريضة عالية الدقة وشاشة عرض الوسائط التي تعمل باللمس مع إمكانيات الواقع المعزز.

ويمكن للمشترين الاختيار من بين مقاسين للشاشة قياس 7 بوصة قياسية أو مجموعة اختيارية من الشاشات مقاس 10.25 بوصة. كما يمكن الحصول على عرض للبيانات على الزجاج الأمامي و تحكم صوتي ذكي بتكلفة إضافية. كما تتميز A-Class سيدان الآن بمجموعة من أنظمة السلامة تشمل نفس التجهيزت في S-Class ، مما يعطي A-Class Sedan القدرة على القيادة “بشكل شبه مستقل في ظروف معينة.”

وتسمح الكاميرا المحسنة وأنظمة الرادار برؤية ما يصل إلى 1500 قدم (500 متر). كما زودت بالكبح التلقائي والمساعدة في حالات الطوارئ كجزء من الحزمة الاختيارية ، مع القدرة على تغيير سرعتها تلقائيًا في الزوايا والتقاطعات والدورانات القادمة.

ستظهر سيارة المرسيدس A-Class سيدان الجديدة في وقت لاحق من هذا العام. كما يجب أن يظهر نموذج AMG A35 بعد ذلك, وسيكون علينا الانتظار لفترة أطول قليلاً لرؤية A45 الساخنة.